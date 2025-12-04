Trainer der Spvgg Cannstatt: Damian Naglers Wandlung vom Magath zum Klopp

Damian Nagler steht mit der Spvgg Cannstatt überraschend auf Platz zwei in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Wie tickt der 37-Jährige als Trainer?
Unter den Fußballtrainern zählt Damian Nagler mit seinen 37 Jahren noch immer zu den jüngeren Vertretern seiner Zunft. Dennoch hat der aktuelle Erfolgscoach der Spvgg Cannstatt bereits einen vielschichtigen Lernprozess hinter sich. Mehr als sechs Jahre ist es her, dass der ehemalige Junioren-Bundesligakeeper der Stuttgarter Kickers beim SV Grün-Weiß Sommerrain als Spielertrainer anheuerte. Genug Zeit für eine seither bemerkenswerte Wandlung.