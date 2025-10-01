Nach zwei Tagen und 120 Kilometern sind die vier Ultraläufer guter Dinge und eigentlich erst so richtig eingelaufen, wie sie sagen. Kalamitäten hat es aber vor dem Start gegeben.
Es ist unglaublich: Karlheinz Dravec hat an diesem Tag schon mehr als 30 Kilometer in den Beinen, und trotzdem telefoniert der 61-jährige Ultraläufer während des Laufes so locker mit dem Reporter, dass man kein Schnaufen hört und kein abgehacktes Wort aus seinem Mund kommt. „Wir sind jetzt nach 90 Kilometern gut eingelaufen“, sagt er stattdessen fröhlich. Gerade haben sie sich sogar die Zeit genommen, den Aussichtsturm Aalbäumle oberhalb von Aalen zu besteigen.