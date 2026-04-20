Trailer zur Fortsetzung nach 28 Jahren: Nicole Kidman und Sandra Bullock zurück als Zauberhafte Schwestern

Warner Bros. hat den ersten Trailer zu "Zauberhafte Schwestern 2" veröffentlicht. Nicole Kidman und Sandra Bullock kehren darin als die hexenhaften Owens-Schwestern zurück.

Fast drei Jahrzehnte nach dem Kinostart des Originals wagen sich Sally und Gilly Owens zurück auf die Leinwand: Warner Bros. hat den ersten Trailer zu "Zauberhafte Schwestern 2" veröffentlicht, nachdem der Clip bereits in der Vorwoche Besuchern der Kinomesse CinemaCon in Las Vegas präsentiert worden war. Der US-Kinostart ist für den 11. September angesetzt. Hinter der Kamera steht dieses Mal die dänische Regisseurin Susanne Bier.

Nicole Kidman (58) und Sandra Bullock (61) schlüpfen erneut in ihre Rollen aus dem Jahr 1998 - als magisch begabte Schwestern, die sich einem alten Familienfluch stellen müssen. Laut offizieller Ankündigung kehrt die Fortsetzung "in eine Welt voller nächtlicher Schabernack und mächtiger Ahnenmagie" zurück, in der die Owens-Schwestern den dunklen Fluch konfrontieren müssen, der ihre Familie endgültig zu zerreißen droht. Oder, wie es die beiden im Trailer zusammenfassen: "Jeder, den wir kennen, stirbt einen grauenvollen Tod. Es ist nicht gerade gut für den Tinder-Lebenslauf."

Bekannte Gesichter, neue Besetzung

Auch Stockard Channing und Dianne Wiest stehen wieder vor der Kamera. Die beiden Schauspielerinnen hatten bereits im Original von 1998 die exzentrischen Tanten Frances und Jet Owens gespielt. Ergänzt wird das Ensemble durch Joey King, Lee Pace, "Game of Thrones"-Star Maisie Williams und "Blue Beetle"-Darsteller Xolo Maridueña.

Der Trailer gibt zudem Hinweise auf die Handlung: Sally hat inzwischen erwachsene Töchter, die sich gerade ihr eigenes Leben aufbauen, während sich Gilly mit einer schwarzen Katze in ein beschauliches Dasein zurückgezogen hat. Die Idylle hält jedoch nicht lange - eine Figur, gespielt von Lee Pace, zieht die Schwestern aus ihrer verträumten Kleinstadt in Neuengland in einen dramatischen Auftrag hinein.

Basis ist ein Roman von Alice Hoffman

Als literarische Vorlage dient der 2021 erschienene Roman "The Book of Magic" von Alice Hoffman - das vierte Buch ihrer "Practical Magic"-Reihe. Das Drehbuch verfasste Akiva Goldsman gemeinsam mit Georgia Pritchett. Als Produzentinnen fungieren Denise DiNovi, Sandra Bullock und Nicole Kidman, als ausführende Produzenten sind Andrew Kosove, Broderick Johnson, Donald Sabourin sowie Autorin Alice Hoffman an Bord.