Trailer zur Fortsetzung nach 28 Jahren: Nicole Kidman und Sandra Bullock zurück als Zauberhafte Schwestern

Warner Bros. hat den ersten Trailer zu "Zauberhafte Schwestern 2" veröffentlicht. Nicole Kidman und Sandra Bullock kehren darin als die hexenhaften Owens-Schwestern zurück.
Fast drei Jahrzehnte nach dem Kinostart des Originals wagen sich Sally und Gilly Owens zurück auf die Leinwand: Warner Bros. hat den ersten Trailer zu "Zauberhafte Schwestern 2" veröffentlicht, nachdem der Clip bereits in der Vorwoche Besuchern der Kinomesse CinemaCon in Las Vegas präsentiert worden war. Der US-Kinostart ist für den 11. September angesetzt. Hinter der Kamera steht dieses Mal die dänische Regisseurin Susanne Bier.