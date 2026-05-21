Die neue Netflix-Doku "Michael Jackson: The Verdict" widmet sich in drei Episoden dem Missbrauchsskandal rund um den King of Pop. Während der kürzlich erschienene Kinofilm "Michael" seine Schattenseiten ausblendet, nimmt die Doku den Gerichtsfall unter die Lupe. Nun ist der Trailer da.

Eine neue, dreiteilige Doku-Serie auf Netflix beleuchtet die Anklage wegen mehrfachen Kindesmissbrauchs von Michael Jackson (1958-2009). Die Gerichtsverhandlungen im Jahr 2003 und sein Freispruch in allen Anklagepunkten im Jahr 2005 lösten einen gewaltigen Medienrummel und großes öffentliches Interesse aus.

"Michael Jackson: The Verdict" enthält neue Interviews mit Beteiligten des Prozesses, die im Gerichtssaal anwesend waren und den Prozess hautnah miterlebten. "Unser Ziel war es, den Zuschauern einen Einblick in die Verhandlung zu geben und ausschließlich Augenzeugen zu Wort kommen zu lassen, die an den Ereignissen beteiligt waren", so die Filmemacher. Jetzt ist der Trailer zur Doku da.

Am 3. Juni erscheint die Dokumentation auf Netflix. Drei Episoden beleuchten den Fall Jackson aus der Perspektive von Anklage und Verteidigung und zeigen dabei Interviews mit Geschworenen, Augenzeugen sowie Ankläger und Verteidiger.

"Michael Jackson: The Verdict" wurde von Showrunner David Herman entwickelt, der neben Fiona Stourton und James Goldston auch als Executive Producer fungiert. Nick Green führte Regie. Die Serie wurde von "Candle True Stories" produziert. Die Macher erklärten, jetzt sei der richtige Zeitpunkt, den Prozess und die noch offenen Fragen erneut zu beleuchten.

Kritische Doku als Kontrast zum Kinofilm

"Es ist 20 Jahre her, dass Michael Jackson im Prozess freigesprochen wurde. Doch die Kontroverse hält bis heute an", erklärten die Filmemacher in einer Mitteilung. "Im Gerichtssaal waren keine Kameras zugelassen, daher wurde die öffentliche Wahrnehmung der Fakten damals von Kommentatoren gefiltert und bruchstückhaft präsentiert. Es war an der Zeit, den Prozess als Ganzes genauer zu untersuchen."

Die Doku kommt wenige Wochen nach Kinostart des Biopics "Michael", das trotz vernichtender Kritiken im Vorfeld einen fulminanten Start hinlegte und in den ersten vier Wochen weltweit über 700 Millionen US-Dollar (rund 602 Mio. Euro) einspielte. Der Kinofilm konzentriert sich lediglich auf die Anfänge der Karriere des King of Pop und blendet den Missbrauchsskandal gänzlich aus - was zu der schlechten Kritik führte. "Michael Jackson: The Verdict" soll nun zeitgleich auch die dunkle Seite des King of Pop beleuchten.