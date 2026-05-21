Die neue Netflix-Doku "Michael Jackson: The Verdict" widmet sich in drei Episoden dem Missbrauchsskandal rund um den King of Pop. Während der kürzlich erschienene Kinofilm "Michael" seine Schattenseiten ausblendet, nimmt die Doku den Gerichtsfall unter die Lupe. Nun ist der Trailer da.
Eine neue, dreiteilige Doku-Serie auf Netflix beleuchtet die Anklage wegen mehrfachen Kindesmissbrauchs von Michael Jackson (1958-2009). Die Gerichtsverhandlungen im Jahr 2003 und sein Freispruch in allen Anklagepunkten im Jahr 2005 lösten einen gewaltigen Medienrummel und großes öffentliches Interesse aus.