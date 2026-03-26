Der erste Trailer zur neuen „Harry Potter“-Serie ist da – und während HBO mit großen Versprechen und viel Nostalgie lockt, zeigen die Reaktionen der Fans vor allem eines: Zwischen Vorfreude und Skepsis ist alles dabei.
Der erste Trailer zur neuen „Harry Potter“-Serie von HBO ist da und sorgt für reichlich Diskussionen. Dabei hatte der Streamingdienst gleich mehrere Überraschungen parat: Die Serie startet nicht wie lange vermutet erst 2027, sondern bereits an Weihnachten 2026. Die erste Staffel widmet sich „Harry Potter und der Stein der Weisen“ und wird aus acht Episoden bestehen, die wöchentlich veröffentlicht werden.