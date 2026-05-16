Tragödie in Windsor: Soldat stirbt bei Pferdeshow von König Charles

König Charles ist "tief erschüttert": Bei der Royal Windsor Horse Show ist ein Soldat der King's Troop Royal Horse Artillery kurz nach seinem Auftritt vom Pferd gestürzt und noch am Unfallort gestorben.
Ein Abend, der in tiefer Trauer endete: Bei der Royal Windsor Horse Show ist am Freitagabend ein Soldat der King's Troop Royal Horse Artillery ums Leben gekommen. Der Militärreiter stürzte gegen 19 Uhr von seinem Pferd - kurz nachdem er die Arena verlassen hatte, in der er gerade noch vor König Charles III. (77) und anderen Mitgliedern der Königsfamilie aufgetreten war. Trotz sofortiger Erstversorgung erlag er noch vor Ort seinen schweren Verletzungen, wie "Mail Online" unter Berufung auf die Thames Valley Police) mitteilte.