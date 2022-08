1 Sechs Menschen starben bei dem Unfall. Foto: dpa/ANP

Bei dem schrecklichen Lkw-Unfall in Rotterdam sind sechs Menschen ums Leben gekommen, sieben wurden verletzt. Ein Lastwagen war am Samstag von der Straße geraten und in ein Nachbarschaftsfest gefahren.















Nach dem schrecklichen Lkw-Unfall in Rotterdam wird das Ausmaß der Tragödie am Tag danach langsam klar. Sechs Menschen sind niederländischen Medienberichten zufolge sums Leben gekommen. Sieben weitere Personen wurden verletzt, wie der öffentlich-rechtliche Sender NOS und die Nachrichtenagentur ANP am Sonntag unter Verweis auf die Polizei meldeten.

Ein spanischer Lastzug war am Samstagabend in der Ortschaft Nieuw-Beijerland an einer Kreuzung von der auf einem Deich verlaufenden Straße geraten und mitten in das Grillfest gefahren. Der 46 Jahre alte spanische Lkw-Fahrer wurde festgenommen. Gegen ihn werde wegen des Verursachens eines tödlichen Unfalls ermittelt, berichtete der Sender. Der Mann, der unverletzt blieb, hatte keinen Alkohol getrunken.

In der Nacht waren zunächst mit einem Kran der schwere Lastzug und dann die unter dem Fahrzeug liegenden Toten geborgen worden. Die Untersuchungen zur Unfallursache dauerten noch an.