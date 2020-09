Stellenabbaupläne bei Autobauer in Stuttgart Daimler-Betriebsrat akzeptiert Tempo der Sparpläne nicht

Daimler will in seinen Werken in Untertürkheim Tausende Arbeitsplätze abbauen. Der Betriebsrat kritisiert die Pläne: Dadurch fehle die Zeit, die Transformation für die Beschäftigten fair zu gestalten. Daimler widerspricht: Die Veränderungen seien notwendig.