Nach dem Tod ihres Sohnes hat Schauspielerin Lara Joy Körner eine Erklärung abgegeben. Remo Aimé Pollert wurde am Samstagmorgen tot in der Isar in München entdeckt.

Remo Aimé Pollert, der erst 19-jährige Sohn von Schauspielerin Lara Joy Körner (47), ist verstorben. Passanten entdeckten den leblosen Körper von Remo am Samstag in der Isar - ausgerechnet einen Tag vor dem Muttertag. Remos Mutter, unter anderem bekannt aus dem "Traumschiff" und Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen, hat in einer Pressemitteilung, die der "Bild"-Zeitung vorliegt, erstmalig selbst ein Statement zu dem schrecklichen Verlust abgegeben.

Ergreifendes Statement der Familie "Remo Aimé Pollert, 28.08.2006 - 09.05.2026, hat seinen Körper verlassen. Samstag in den frühen Morgenstunden in seiner geliebten Isar. Wir, seine Geschwister, Freunde und Familie, sind gerade ganz Herz. Wir sind, schmerzen, trösten, teilen - um die Kerze in der Mitte", heißt es darin.

Und weiter: "Die Erfahrung, die Du uns geschenkt hast und immer noch schenkst, können wir noch nicht in Worte fassen. Wir erforschen diese Erfahrung gerade gemeinsam in Liebe, Schmerz, Staunen, tiefem Wissen und tiefer Verbundenheit."

Das Statement schließt mit den ergreifenden Worten: "Er ist vorausgegangen. Ein Teil von mir will noch nicht einverstanden sein. Ich bin einverstanden. Verbunden - in Liebe." Zahlreiche Familienmitglieder und Freunde des Verstorbenen haben die Erklärung unterzeichnet.

Diana Körber: "Wir sind fassungslos"

Remo Aimé Pollerts Körper war auf Höhe der Ludwigsbrücke im Wasser entdeckt worden. Die genauen Todesumstände sind noch nicht geklärt. Der Leichnam wurde in die Münchner Rechtsmedizin überführt. Die weiteren Untersuchungen hat das für Todesermittlungen zuständige Kommissariat 12 übernommen.

Die Großmutter des Verstorbenen, Schauspielerin Diana Körner (81), hatte am Sonntagabend gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärt: "Es ist für uns alle ganz furchtbar. Wir sind fassungslos. Der arme Junge. Es fühlt sich so unrealistisch an. Wir können das noch nicht begreifen. Wie es meiner Tochter geht, kann man sich sicher vorstellen."

Mutter von vier Söhnen

Lara Joy Körner hat insgesamt vier Söhne auf die Welt gebracht. Sie war von 2005 bis 2013 mit dem Rechtsanwalt und Unternehmer Heiner Pollert verheiratet. Aus dieser Verbindung stammen drei Söhne, einer davon war Remo Aimé. Ihr vierter Sohn stammt aus einer weiteren Beziehung.