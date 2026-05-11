Nach dem Tod ihres Sohnes hat Schauspielerin Lara Joy Körner eine Erklärung abgegeben. Remo Aimé Pollert wurde am Samstagmorgen tot in der Isar in München entdeckt.
Remo Aimé Pollert, der erst 19-jährige Sohn von Schauspielerin Lara Joy Körner (47), ist verstorben. Passanten entdeckten den leblosen Körper von Remo am Samstag in der Isar - ausgerechnet einen Tag vor dem Muttertag. Remos Mutter, unter anderem bekannt aus dem "Traumschiff" und Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen, hat in einer Pressemitteilung, die der "Bild"-Zeitung vorliegt, erstmalig selbst ein Statement zu dem schrecklichen Verlust abgegeben.