1 Die 15-jährige Tigerin Angara ist am Wochenende nach einem Krampfanfall im Teich ihres Geheges ertrunken. Foto: Zoo Schwerin

Eine Sibirische Tigerin wird auf dem Grund eines Teichs in ihrer Anlage im Zoo von Schwerin gefunden. Vermutlich starb sie an den Folgen eines Krampfanfalls. Warum hatte der Tierpark keine Vorkehrungen getroffen?











Die Tigerin Angara ist am Wochenende im Schweriner Zoo an den Folgen eines Krampfanfalles gestorben. Gäste des Zoos hatten gemeldet, dass die 15-jährige Sibirische Tigerin in den Teich in der Anlage gefallen sei und ertrinke, teilte der Zoologische Garten mit.