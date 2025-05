9 Horbs OB Peter Rosenberger steckt eine brennende Kerze zum Gedenken an die Baustellenopfer in die Sandschale. Daneben: Bürgermeister Ralph Zimmermann (FDP) und Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder. Foto: Juergen Lueck

In der Stiftskirche trauern Horber um die Opfer des Baustellen-Unglücks an der Hochbrücke. OB Peter Rosenberger (CDU) verspricht ein „würdiges Zeichen“ am Bauwerk, berichtet der Schwarzwälder Bote.











Das war angemessen. Mit einer Trauerfeier in der Stiftskirche nahmen die Horber Abschied von den Opfern des Unglücks an der Hochbrücke Horb. Am Dienstag, 20. Mai, waren drei Bauarbeiter in einer Gondel in den Tod gestürzt.