Tragödie: Drei Tote - Warum stürzte das Haus in Görlitz ein?

Von einem Mehrfamilienhaus aus der Gründerzeit bleibt nur ein Schutthaufen. Nach tagelanger Suche finden die Einsatzkräfte drei Tote in den Trümmern. Doch wie kam es zu dem verheerenden Einsturz?
Görlitz - Drei Menschen haben den Einsturz eines Gründerzeithauses in der sächsischen Stadt Görlitz nicht überlebt - und noch ist unklar: Wie kam es zu diesem Unglück? "Es geht jetzt langsam an die Ursachenforschung", berichtete ein Polizeisprecher einige Stunden nach dem Fund der dritten Leiche am Einsatzort. "Der Ereignisort wird nun peu à peu an die Polizei übergeben, unsere Kriminaltechniker werden ihre Arbeit aufnehmen."