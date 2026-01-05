Tragisches Unglück: Riesiger Eiszapfen trifft Jungen - verletzt im Krankenhaus

Ein Familienausflug zu einem spektakulär gefrorenen Wasserfall endet dramatisch: Ein riesiger Eiszapfen stürzt ab und trifft einen Jungen. Eltern und Retter reagieren blitzschnell.
Flintsbach am Inn - Ein mannsgroßer herabstürzender Eiszapfen hat am Arzmooser Wasserfall in Oberbayern einen sechsjährigen Jungen getroffen und schwer verletzt. Der kleine Patient sei nach der Bergung und Erstversorgung ins Unfallklinikum Murnau geflogen worden, teilte die Grenzpolizeiinspektion Raubling mit. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.