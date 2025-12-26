Tod beim Weihnachtsessen mit der Familie in Italien: Ein Mann soll an einem Stück Panettone erstickt sein. Die schnelle Hilfe der Angehörigen kommt zu spät. Die Anteilnahme ist groß.
Turin - Tragisches Ende eines Weihnachtessens im Kreis der Familie: In der italienischen Stadt Turin ist ein Mann beim Dessert erstickt, wahrscheinlich an einem Bissen des traditionellen italienischen Weihnachtskuchens Panettone. Das Kuchenstück und auch ein Stück Mandarine hätten offensichtlich seine Atemwege blockiert, berichten zahlreiche italienische Medien.