Tragisches Unglück: Mädchen aus Deutschland an isländischem Strand ertrunken

Ein Mädchen aus Deutschland ist am berühmten Strand Reynisfjara in Island ertrunken. Ein Hubschrauber der Küstenwache habe die Neunjährige nach einer etwa zweistündigen Suche am Samstagnachmittag gefunden, berichtete der isländische Rundfunksender RÚV. Das Mädchen sei in ein Krankenhaus gebracht worden, dort hätten Ärzte jedoch nur noch den Tod des Kindes feststellen können.