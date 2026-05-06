Tragisches Unglück in Hessen: Mutter stirbt bei Unfall – Zehnjähriger Sohn saß am Steuer

1 Für die 39-Jährige kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa/Nicolas Armer

Ein zehnjähriger Junge wollte einen Kleintransporter umparken – mit schrecklichen Folgen für seine Mutter. Was die Ermittler zum Unfallhergang sagen.











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Bei einem tragischen Unfall mit einem Kleintransporter ist in Südhessen eine 39 Jahre alte Mutter ums Leben gekommen. Ihr zehn Jahre alter Sohn soll versucht haben, das auf einem Privatgrundstück in Alsbach-Hähnlein südlich von Darmstadt stehende Fahrzeug umzuparken und dabei die Kontrolle verloren haben, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen mitteilten.