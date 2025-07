Tragisches Unglück in Costa Rica: Malcolm-Jamal Warner: Arzt schildert dramatische Rettungsversuche

1 Malcolm-Jamal Warner verstarb mit nur 54 Jahren bei einem Badeunfall. Foto: ddp

"Bill Cosby Show"-Star Malcolm-Jamal Warner ist im Alter von 54 Jahren bei einem Badeunfall in Costa Rica gestorben. Ein Arzt, der vor Ort war, berichtet nun von den dramatischen Minuten am Strand.











Neue Details zum tragischen Tod von "Bill Cosby Show"-Star Malcolm-Jamal Warner (1970-2025): Ein Arzt, der sich zufällig am Unglücksort befand, berichtet von den dramatischen Minuten am Strand und seinen Rettungsversuchen. "Es waren nur wenige Menschen am Strand und das Wasser war sehr unruhig", schildert der Arzt im Gespräch mit "Us Weekly". Als plötzlich Hilferufe zu hören waren, habe er sofort gehandelt: "Ich rannte zu der Stelle, nahm mein Surfbrett und paddelte gegen die Strömung in Richtung der Person, auf die die Strandbesucher zeigten."