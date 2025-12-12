Tragisches Unglück: Bus überfährt 14-jährigen Radfahrer - tot

1 Der Junge aus dem nordrhein-westfälischen Kamen starb laut Polizei direkt nach der Kollision. Foto: Justin Brosch/dpa

Die Tage werden kürzer, es wird früh dunkel. Zwei Jungen sind auf ihren Fahrrädern unterwegs. Einer von ihnen kommt nicht zu Hause an.











Link kopiert



Kamen - Ein Linienbusfahrer hat einen 14 Jahre alten Fahrradfahrer im nordrhein-westfälischen Kamen überfahren und tödlich verletzt. Der Busfahrer sei am späten Nachmittag nach rechts auf das Betriebsgelände des Busunternehmens abgebogen und habe dabei den Jungen übersehen, sagte eine Polizeisprecherin. Der 14-Jährige sei in der bei Dortmund gelegenen Stadt zusammen mit einem Gleichaltrigen auf dem Bürgersteig gefahren.