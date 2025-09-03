Tragischer Vorfall in Italien: Vierjähriges Mädchen aus Bayern ertrinkt an der Adriaküste

1 Ein vierjähriges deutsches Mädchen ist beim Baden an der italienischen Adriaküste ertrunken. (Symbolbild) Foto: Alexandra Frank/dpa-tmn

Vor dem Strand eines beliebten Campingplatzes an der italienischen Adria ertrinkt eine Vierjährige aus Deutschland. Rettungskräfte versuchen, das Leben des Kindes zu retten - erfolglos.











Ein vierjähriges deutsches Mädchen ist beim Baden an der italienischen Adriaküste ertrunken. Badegäste entdeckten das Kind am Dienstagabend vor dem Strand eines in Grado in der Region Friaul-Julisch Venetien unweit der Grenze zu Slowenien beliebten Campingplatzes im Meer, wie italienische Medien berichteten. Die Küstenwache des Ortes bestätigte auf dpa-Anfrage, das Mädchen habe aus dem bayerischen Gilching gestammt.