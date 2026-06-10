Tragischer Vorfall: 21-jähriger Blauhelm-Soldat bei Vorbereitung einer Übung im Libanon getötet

1 Ein französischer Blauhelmsoldat wurde im Libanon bei einer Übungsvorbereitung durch einen versehentlichen Schuss getötet (Symbolfoto). Foto: Marwan Naamani/dpa

Ein französischer Blauhelmsoldat ist im Libanon bei den Vorbereitungen für eine Übung durch einen Schuss getötet worden. Der 21-Jährige war zur Unterstützung der Armee im Einsatz.











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Ein im Libanon stationierter französischer Blauhelmsoldat ist bei der Vorbereitung einer Übung getötet worden. Der 21-jährige Florian Gillet sei „versehentlich von einem Schuss getroffen worden“, erklärte der französische Generalstabschef Fabien Mandon am Mittwoch im Onlinedienst X. Der Soldat gehörte demnach einem Fallschirmjäger-Regiment an und war „zur Unterstützung der libanesischen Streitkräfte“ im Libanon eingesetzt. Frankreichs Verteidigungsministerin Catherine Vautrin äußerte sich erschüttert über den Tod des Soldaten.