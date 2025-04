Tragischer Unglücksfall in NRW: Sechsjähriger in Schwimmbad ertrunken

Sechsjähriger in Schwimmbad ertrunken

Tragischer Unglücksfall in NRW

1 Am Samstag ist ein sechsjähriger Junge im Schwimmbad in Hamm ertrunken. Foto: dpa/Justin Brosch

In einem Schwimmbad in Hamm entdecken Menschen den leblosen Körper eines sechsjährigen Jungen an der Wasseroberfläche. Im Krankenhaus stirbt das Kind.











In einem Schwimmbad im nordrhein-westfälischen Hamm ist ein sechs Jahre alter Junge ertrunken. Besucherinnen und Besucher des Schwimmbads entdeckten seinen leblosen Körper an der Wasseroberfläche, teilte die Polizei Hamm mit. Obwohl das Schwimmbadpersonal und die Rettungskräfte sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen hätten, sei das Kind am Samstagnachmittag im Krankenhaus gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Nach aktuellem Kenntnisstand gehe die Polizei von einem tragischen Unglücksfall aus.