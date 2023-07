1 Peter Wegehingel war beim Unfall von Björn Steiger vor 50 Jahren dabei Foto: Jürgen Bock

An diesem Freitag begeht Winnenden einen besonderen Tag. Vor 50 Jahren starb der achtjährige Björn Steiger. Klassenkamerad Peter Wegehingel musste den Unfall mitansehen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Winnenden/Tuttlingen - Es ist ein warmer Frühlingssamstag, dieser 3. Mai 1969. Viele Menschen aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis) und der Umgebung nutzen die Gelegenheit, um das Freibad in Höfen zu besuchen. Als eines der ersten Bäder ist es bereits beheizt. Auch der achtjährige Björn Steiger tummelt sich dort im Wasser. Er trifft zufällig auf Peter Wegehingel, der mit ihm in dieselbe Klasse geht. Als ein Gewitter aufzieht, beschließen die beiden, gemeinsam nach Hause zu gehen. Was gleich passieren wird, kann keiner von ihnen ahnen. Für den einen bedeutet es den Tod, für den anderen eine bittere Erfahrung, die er nie vergessen wird. Und für ganz Deutschland den Aufbruch in eine sicherere Zukunft.