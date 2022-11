85-Jähriger stürzt vom Balkon in den Tod

Tragischer Unfall in Holzgerlingen

Der Senior bringt Weihnachtsdekoration an. Dabei fällt er von der Leiter fünf Meter tief in den Garten.















Ein tragisches Unglück hat sich am Montagvormittag in der Kernerstraße von Holzgerlingen ereignet, die Polizei spricht von einem „häuslichen Unfall mit fatalen Folgen“: Vor Ort wurde ein 85-jähriger Mann schwer verletzt aufgefunden. Wie die Polizei berichtet, wollte der Senior auf dem Balkon im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses offenbar mithilfe einer Leiter Weihnachtsdekoration anbringen. Dabei sei der Mann aus unbekannten Gründen von der Leiter gefallen und über die Balkonbrüstung etwa fünf Meter in die Tiefe auf eine Rasenfläche gestürzt.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Senior ein Krankenhaus. Doch jede Hilfe kam zu spät. Der Mann erlag kurze Zeit später seinen Verletzungen. Die Ermittlungen der Polizei ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.