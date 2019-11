Tragischer Unfall in Giengen an der Brenz

1 Für den Jugendlichen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 18-Jähriger verliert am Dienstagmorgen die Kontrolle über sein Auto und kracht in einen Ampelmast, der daraufhin auf einen 13-Jährigen stürzt. Der Jugendliche wird lebensgefährlich verletzt und stirbt in einer Klinik.

Giengen an der Brenz - Ein 13 Jahre alter Jugendlicher ist am Dienstagmorgen in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) von einem umstürzenden Ampelmast erschlagen worden. Ein 18-jähriger Opel-Fahrer hatte den Ampelmast gerammt.

Wie die Polizei berichtet, war der 18-Jährige mit seinem Opel gegen 7.15 Uhr in der Schwagestraße unterwegs und bog nach rechts in die Beethovenstraße ab. Währenddessen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das daraufhin nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Ampelmast krachte.

Der Mast stürzte um und traf den 13-Jährigen, der neben der Ampel stand und wartete, dass er die Straße überqueren konnte. Dabei erlitt der 13-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen ordnete ein Gutachten an, das nun die Unfallursache klären soll. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Opel musste abgeschleppt werden.