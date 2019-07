70-Jähriger will Sohn mit Auto abschleppen und stirbt

Tragischer Unfall in Bayern

1 Der 70-Jährige stirbt vor den Augen seines Sohnes bei einem Abschleppmanöver (Symbolbild). Foto: dpa

Ein Mann schleppt den Wagen seines 26-jährigen Sohnes auf der B12 in Bayern ab. Auf einer abschüssigen Straße gerät er in den Gegenverkehr und stirbt bei dem Unfall. Der Sohn bleibt unverletzt.

Röhrnbach - Bei einem Abschleppmanöver ist ein 70 Jahre alter Mann in Bayern vor den Augen seines Sohns tödlich verunglückt.

Der Senior schleppte nach Polizeiangaben am Donnerstag auf der Bundesstraße 12 bei Röhrnbach ein nicht zugelassenes Auto ab, an dessen Steuer sein 26-jähriger Sohn saß. An einem abschüssigen Streckenabschnitt geriet der 70-Jährige mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem Auto einer 21-Jährigen zusammen.

Der Senior starb noch an der Unfallstelle, die 21-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sohn des 70-Jährigen blieb unverletzt.