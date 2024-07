Tragischer Unfall auf der A81 bei Möglingen: Sattelzug fährt auf Pannenauto auf – Baby wird schwer verletzt

1 Der Säugling und eine 43-Jährigen wurden ins Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Panama Pictures/IMAGO/Christoph Hardt

Ein Ford-Fahrer musste am Mittwochmorgen auf der A 81 seinen Wagen wegen eines Defekts bei Möglingen auf dem Verflechtungsstreifen stoppen. Ein Sattelzugfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem Auto auf.











Ein Säugling und eine 43-Jährige sind am Mittwochmorgen bei einem tragischen Unfall auf der A 81 nahe Möglingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhren beide im Ford eines 49-Jährigen mit, als der gegen 9.50 Uhr zwischen Ludwigsburg-Nord und Süd einen Defekt am Fahrzeug feststellte. Der Fahrer schaltete daraufhin umgehend die Warnblinkanlage an und stoppte seinen Wagen auf dem Verflechtungsstreifen. Hinter dem Ford fuhr zu diesem Zeitpunkt ein Sattelzug, dessen 64-jähriger Fahrer zu spät bemerkte, dass das Auto langsamer wird. Er konnte – trotz angepasster Geschwindigkeit – ein Auffahren nicht mehr verhindern.