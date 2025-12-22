Tragischer Autounfall: Call of Duty-Schöpfer Vince Zampella stirbt mit 55 Jahren bei Unfall

Trauer in der Gaming-Welt: Vince Zampella, der Schöpfer der legendären "Call of Duty"-Reihe, ist bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Er wurde 55 Jahre alt.

Die Gaming-Welt trauert um einen ihrer einflussreichsten Köpfe: Vince Zampella (1970-2025), Mitschöpfer des milliardenschweren "Call of Duty"-Franchises, ist am Sonntag bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er wurde nur 55 Jahre alt. Wie das Portal "Deadline" berichtet, ereignete sich der tödliche Unfall gegen 0:45 Uhr Ortszeit auf einer Panoramastraße nördlich von Los Angeles.

Architekt eines Milliarden-Franchises Zampella saß demnach am Steuer eines Ferraris, als das Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam, gegen eine Betonbarriere prallte und in Flammen aufging. Der Spieleentwickler blieb im Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Ein Beifahrer wurde aus dem Wagen geschleudert und erlag später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Ob Alkohol oder Drogen bei dem tödlichen Unfall eine Rolle spielten, ist derzeit nicht bekannt.

Vince Zampella war eine der prägenden Figuren der Videospielbranche. Er war einer der Mitgründer des Studios Infinity Ward, wo "Call of Duty" entwickelt wurde. Der Shooter avancierte zu einer der erfolgreichsten Spieleserien der bisherigen Games-Geschichte und generierte Milliardenumsätze. Zuletzt leitete Zampella bei Electronic Arts das Team hinter dem "Battlefield"-Franchise.

Branche zeigt sich erschüttert

Die Nachricht von Zampellas Tod löste in der Gaming-Community tiefe Bestürzung aus. "Vince Zampella war nicht nur ein großartiger Spieleschöpfer. Er war auch ein Freund", schrieb Branchenkollege JP Kellams auf der Plattform X. "Ich stehe unter absolutem Schock. Ruhe in Frieden, du absolute Legende und Gigant unserer Industrie."

Ein Sprecher von Electronic Arts erklärte gegenüber dem Portal "TMZ": "Dies ist ein unvorstellbarer Verlust, und unsere Gedanken sind bei Vince' Familie, seinen Angehörigen und allen, die von seiner Arbeit berührt wurden. Vince hatte einen tiefgreifenden und weitreichenden Einfluss auf die Videospielbranche. Als Freund, Kollege, Führungskraft und visionärer Schöpfer hat er mit seiner Arbeit die moderne interaktive Unterhaltung mitgeprägt und Millionen von Spielern und Entwicklern auf der ganzen Welt inspiriert. Sein Vermächtnis wird auch in Zukunft die Art und Weise prägen, wie Spiele entwickelt werden und wie Spieler miteinander in Kontakt treten."