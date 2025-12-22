Tragischer Autounfall: Call of Duty-Schöpfer Vince Zampella stirbt mit 55 Jahren bei Unfall

Trauer in der Gaming-Welt: Vince Zampella, der Schöpfer der legendären "Call of Duty"-Reihe, ist bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Er wurde 55 Jahre alt.
Die Gaming-Welt trauert um einen ihrer einflussreichsten Köpfe: Vince Zampella (1970-2025), Mitschöpfer des milliardenschweren "Call of Duty"-Franchises, ist am Sonntag bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er wurde nur 55 Jahre alt. Wie das Portal "Deadline" berichtet, ereignete sich der tödliche Unfall gegen 0:45 Uhr Ortszeit auf einer Panoramastraße nördlich von Los Angeles.