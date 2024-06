1 Der Arbeitgeber fuhr den verletzten Erntehelfer nicht in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Countrypixel/IMAGO

Obst und Gemüse aus Italien findet sich auch in vielen deutschen Supermärkten. Doch die Arbeitsbedingungen sind teils miserabel - wie der Umgang mit einem Erntehelfer zeigt. Der Inder verblutete.











In Italien sorgt der Tod eines indischen Erntehelfers, der nach einem Arbeitsunfall verblutete, für Empörung: Der 31-Jährige war bei der Arbeit auf einem Feld im Süden von Rom in eine Fördermaschine geraten, die ihm den rechten Arm abtrennte und die Beine zerquetschte. Dann wurde der Mann nach bisherigen Ermittlungen von seinem Arbeitgeber aber nicht ins Krankenhaus gebracht, sondern zu seiner Behausung gefahren und liegen gelassen. Der abgetrennte Arm wurde in einer Obstkiste daneben gefunden. Anderthalb Tage später erlag er am Mittwoch in einem Krankenhaus seinen Verletzungen.