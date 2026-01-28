In "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" erzählt Simon Verhoeven mit Witz und Wärme von Familie, Verlust und der Kunst, zu sich selbst zu finden. Bruno Alexander, Senta Berger und Michael Wittenborn glänzen in einer klugen und zugleich berührenden Tragikomödie.
Der vielfach ausgezeichnete Regisseur Simon Verhoeven (53, "Willkommen bei den Hartmanns") hat ein feines Gespür für Tonlagen, die das Leben in all seinen Widersprüchen erfassen. Sein neuer Film "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür. Was als tragische Coming-of-Age-Geschichte beginnt, entfaltet sich zu einer warmherzigen und zugleich pointierten Hommage an bezaubernd schrullige Großeltern, an das Theater und an den Mut, in einer chaotischen Welt zu sich selbst zu finden.