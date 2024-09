Tragikomödie Merz gegen Merz: Das passiert in der Fortsetzung

(ili/spot) 12.09.2024 - 20:45 Uhr , aktualisiert am 12.09.2024 - 20:45 Uhr

Das passiert in der Fortsetzung

1 "Merz gegen Merz - Geheimnisse": Die Ex-Ehepartner Erik (Christoph Maria Herbst) und Anne (Annette Frier) können sich eigentlich nicht ausstehen. Doch wenn es hart auf hart kommt, sind die beiden für einander da. Foto: [M] ZDF / Martin Valentin Menke

Die "Merz gegen Merz"-Familiengeschichte mit Annette Frier und Christoph Maria Herbst in den Titelrollen bekommt mit der Tragikomödie "Merz gegen Merz - Geheimnisse" eine weitere gelungene Fortsetzung. Das erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer.











Nach der Comedyserie "Merz gegen Merz" (2019-2021) und der ersten Spielfilm-Fortsetzung "Merz gegen Merz - Hochzeiten" (2023) steht nun "Merz gegen Merz - Geheimnisse" auf dem Programm. Auch diese konsequente und sehenswerte Fortsetzung der Tragikomödie stammt aus der Feder von Grimme-Preisträger Ralf Husmann (59, "Stromberg"). Der Film mit Annette Frier (50) und Christoph Maria Herbst (58) in den Titelrollen wird am Donnerstag (12. September) ab 20:15 Uhr im ZDF gezeigt. In der Mediathek ist er bereits zu sehen.