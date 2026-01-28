„Trag das Feuer weiter“: Leïla Slimani vollendet ihre französisch-marokkanische Familientrilogie

In dem Roman „Trag das Feuer weiter“ erzählt die französisch-marokkanische Erfolgsautorin von Intrigen, Sex und einem Lebensgefühl zwischen Anpassung und Selbstbehauptung.
Eine Familienaufstellung ist ein Konzept, um die Dynamiken und Beziehungen innerhalb eines verwandtschaftlichen Problemverbunds räumlich sichtbar zu machen. Nun erscheint ein karger Begriff wie Konzept geradezu lächerlich unangemessen für die wild wuchernde epische Welt, die die französisch-marokkanische Autorin Leïla Slimani in der Romantrilogie entfesselt, die jetzt in dem Band „Trag das Feuer weiter“ ihren Abschluss findet.