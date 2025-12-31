Träumen reicht nicht: Warum Visionboards oft scheitern - und was stattdessen hilft

Träume an der Wand, Stillstand im Alltag: Viele Neujahrsvorsätze scheitern trotz bunter Visionboards und bester Absichten. Becoming Boards können den entscheidenden Perspektivwechsel bieten.
Seit einigen Jahren gehört das Visionboard für immer mehr Menschen zum Jahreswechsel dazu. Das Prinzip ist einfach: Die Collage mit Bildern vom eigenen Traumleben soll Wünsche und Ziele mit Bildern, Worten und Symbolen visualisieren und im täglichen Blickfeld angebracht werden. Viele Menschen erhoffen sich durch die tägliche Erinnerung an die eigenen Ziele mehr Motivation und Fokus.