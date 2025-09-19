Tränenreiches Interview: Dennis Diekmeier über krebskranke Tochter: Sie will doch nur leben

Im Januar erhielt seine 14-jährige Tochter die Diagnose Krebs mit einer Überlebenschance von fünf bis zehn Prozent. Doch das Mädchen und seine Eltern geben nicht auf: "Sie ist eine unglaubliche Kämpferin". Dennis Diekmeier spricht über Mut, Ängste und warum er damit an die Öffentlichkeit ging.
Von einem auf den anderen Tag änderte sich alles: "Im Dezember vergangenen Jahres war unser Leben perfekt: eine tolle Familie, ein guter Job, eine schöne Profikarriere als Fußballer." Doch dann erhielt seine 14-jährige Tochter Delani die Schockdiagnose Krebs, "an der dein ganzes Leben zerbricht". Der ehemalige Bundesliga-Kicker Dennis Diekmeier (35) hat im Interview mit dem Sportsender "Sport1" über die schwersten Momente seines Lebens gesprochen.