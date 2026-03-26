Nach dem Umzug von Namibia nach Polen kehrt die "Bauer sucht Frau"-Familie Heiser nun erstmals zurück in die alte Heimat. Auf Instagram gibt Anna Heiser einen emotionalen Einblick in die Familienreise und offenbart, dass der Urlaub mit vielen Ängsten verbunden war.
Über ein halbes Jahr, nachdem Anna Heiser (35) mit ihrer Familie die Heimat in Namibia verlassen hat, um in ihrem Geburtsland Polen ganz neu anzufangen, reiste die Familie nun für Urlaub erstmals wieder nach Namibia. Nun postet die Influencerin ein emotionales Video der Reise auf Instagram.