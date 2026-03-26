Nach dem Umzug von Namibia nach Polen kehrt die "Bauer sucht Frau"-Familie Heiser nun erstmals zurück in die alte Heimat. Auf Instagram gibt Anna Heiser einen emotionalen Einblick in die Familienreise und offenbart, dass der Urlaub mit vielen Ängsten verbunden war.

Über ein halbes Jahr, nachdem Anna Heiser (35) mit ihrer Familie die Heimat in Namibia verlassen hat, um in ihrem Geburtsland Polen ganz neu anzufangen, reiste die Familie nun für Urlaub erstmals wieder nach Namibia. Nun postet die Influencerin ein emotionales Video der Reise auf Instagram.

"Freust du dich?", fragt die Influencerin ihren Ehemann Gerald Heiser (40) im Auto während der Reise. "Ja, auf Namibia", antwortet er. Denn Namibia ist die Heimat des Mannes, den Anna Heiser 2017 bei "Bauer sucht Frau" kennenlernte und ein Jahr später heiratete. Nachdem das prominente TV-Paar einige Jahre auf einer Farm in Namibia lebte und dort seine beiden Kinder Leon (5) und Alina (3) bekam, zog die Familie letztes Jahr nach Polen um. Das Paar wollte so seine kriselnde Ehe retten und es entfloh zugleich der drohenden Pleite der Farm in Namibia.

Zum ersten Mal als Besucher in Namibia

"Die erste Reise in unsere alte Heimat Namibia nach 7 Monaten. Das erste Mal als Besucher", schreibt Anna Heiser zum aktuellen Video, das ihre Reise im Auto, Flugzeug sowie die Ankunft in Namibia dokumentiert. Vor der Abreise habe sie große Zweifel gehabt, wie sie offenbart. "Auch wenn ich mich darauf gefreut habe, war die Angst groß. So groß, dass ich einen Tag vor dem Abflug auf dem Bett saß und geweint habe, weil sich innerlich alles in mir gegen das Packen gewehrt hat. Wir hatten beide Angst."

Die lange Reise mit den beiden kleinen Kindern sei aber gut verlaufen, wie sie weiter erzählt. "Als es dann losging, blieb keine Zeit mehr zum Nachdenken. 24 Stunden Reise mit zwei kleinen Kindern und einem Zwischenstopp in Deutschland lagen vor uns. "Unsere Zwerge haben es aber unglaublich gut mitgemacht."

Die Ankunft in Namibia sei emotional gewesen: "Am Flughafen wurde das Gefühlschaos noch größer. Geralds Papa hat uns abgeholt und wir sind die gleiche Straße gefahren wie früher. Die Straße nach Hause. Nur dass wir diesmal in der Mitte abbiegen mussten". Sie ergänzt: "Alles war vertraut. Und gleichzeitig komplett fremd."

Abschied aus Namibia bekommt eigene Sendung

Dann verspricht die Influencerin, ihren Followern in den nächsten Tagen weitere Einblicke in ihre Reise zu geben, sowie mehr darüber zu erzählen, "wie sich diese Reise weiter angefühlt hat."

RTL zeigt am 3. April die Sendung "Bauer sucht Frau - Gerald & Anna: Goodbye Namibia" um 19:05 Uhr. Der Sender habe hierfür "die beiden fast ein Jahr auf diesem Weg begleitet, ein Weg voller Emotionen zwischen Abschiedsschmerz, Verzweiflung und Vorfreude", hieß es in der Pressemitteilung.

Zum Schluss ihres Videos sagt Anna Heiser zu Bildern eines Sonnenaufgangs nachdenklich: "Vielleicht brauchen wir genau diesen Besuch, um wirklich einen Schritt weiter gehen zu können."