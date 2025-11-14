Senta Berger hat sich beim Salonabend "Die Kraft der Musik" im Münchner Künstlerhaus an ihren Vater und ihren verstorbenen Ehemann Michael Verhoeven erinnert. Mit Tränen in den Augen sprach die Schauspielerin über ihre 58-jährige Ehe und das Lebensdrama ihres Vaters.
Senta Berger (84) hat beim Salonabend "Die Kraft der Musik" im Münchner Künstlerhaus über den Tod ihres Ehemannes Michael Verhoeven gesprochen. Der Regisseur und Produzent war im April 2024 verstorben - Berger war mit ihm 58 Jahre lang verheiratet. Bei der Veranstaltung zeigte sich, dass sie den Verlust noch nicht verarbeitet hat.