Tränen bei Sam Neill: Jurassic Park-Star weint in Interview

"Jurassic Park"-Star weint in Interview

1 Sam Neill wurde bei einem Interview emotional. Foto: imago/Future Image

Da kullerten bei Schauspieler Sam Neill die Tränen: Eine Interview-Frage zu seinen Eltern sorgte bei dem an Blutkrebs erkrankten "Jurassic Park"-Star für Emotionen.











Link kopiert



Bei diesem Interview kochten bei Schauspieler Sam Neill (76) die Emotionen hoch: Der "Jurassic Park"-Star, der derzeit gegen Blutkrebs kämpft, stellte sich in der Sendung "The Assembly" beim australischen Sender ABC den Fragen von Interviewern mit Autismus. Auf die Frage, was die "beste Lektion" sei, die er von seinen Eltern gelernt habe, kamen dem Neuseeländer die Tränen.