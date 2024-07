Sie hat einen Tumor am Eierstock

1 Kris Jenner hat bekannt gemacht, dass sie einen Tumor am Eierstock hat. Foto: imago/Landmark Media

Eine emotionale Kris Jenner hat ihrer Familie unter Tränen mitgeteilt, dass bei ihr ein Tumor gefunden wurde. Die 68-Jährige lässt sich nun die Eierstöcke entfernen.











Die neueste Folge von "The Kardashians" ist eine tränenreiche: Matriarchin Kris Jenner (68) gab bekannt, dass sie sich unters Messer legen muss. Bei dem "Momager" von Kim Kardashian (43) und Co. wurde ein Tumor am Eierstock gefunden.