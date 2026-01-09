Das VOX-Magazin "Prominent" wird eingestellt. Für Moderatorin Laura Dahm kommt das überraschend. In einem Instagram-Video zeigt sie sich kurz vor dem Abschied emotional. Zwei Wochen vor ihrem 40. Geburtstag muss sie sich nun umorientieren.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass sich die Zuschauer vom TV-Magazin "Prominent" bei VOX verabschieden müssen. Dass die Sendung eingestellt wird, nimmt das Gesicht des Formats besonders mit: Moderatorin Laura Dahm (39). In Instagram-Storys meldet sie sich an diesem Freitag mit einem Statement zu Wort.

"Ich habe keinen Job mehr" Sie sei sprachlos und es sei schwer, die richtigen Worte zu finden, erklärt die Moderatorin. Sie wolle sich für die vielen wertschätzenden Nachrichten bedanken, die sie teilweise zu Tränen gerührt hätten. Sie habe sich selbst erst einmal sammeln müssen "und das muss ich auch immer noch und das alles erst einmal realisieren", so Dahm sichtlich emotional. Sie habe selbst erst am Mittwoch erfahren, "dass am Sonntag unsere letzte 'Prominent'-Sendung ist". Auch als Redakteurin hinter der Kamera sei sie vom Stellenabbau betroffen. "Sprich: Ich habe keinen Job mehr."

Sie werde jedoch weiter bei 1 Live "Die junge Nacht" moderieren, "da bin ich auch sehr froh, aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht wirklich, wie es weitergehen soll". Sie wolle sich jetzt erst einmal auf ihr Privatleben und sich fokussieren, was ihr viel Zuversicht gebe. "Ich weiß, dass ich meinen Weg gehen werde und dass, egal was kommt, es gut werden wird." Trotzdem werde es schwer, sich von "Prominent" zu verabschieden, was ihr "absoluter Traum" gewesen sei. "Es ist super emotional und es wird am Sonntag richtig hart", sagt Dahm, die ihre Tränen kaum unterdrücken kann. "Ich werde in zwei Wochen 40 und anscheinend soll es so sein, dass ich nochmal was Neues starte."

Auch das gesamte Team rund um das Magazin veröffentlichte einen Instagram-Beitrag: "Am Sonntag, den 11.01.2026, um 23:30 Uhr läuft leider unsere letzte Sendung." Der Abschied falle wahnsinnig schwer. "Wir haben unsere Arbeit, die Show und die vielen besonderen Begegnungen mit unseren Promis sehr geliebt. Darauf blicken wir am Sonntag mit tollen Highlights zurück - und freuen uns, wenn ihr dabei seid. Danke an alle vor und hinter der Kamera."

Das TV-Magazin "Gala" bei RTL mit den Moderatorinnen Annika Lau (46) und Janin Ullmann (44) ist ebenfalls von Umstrukturierungen betroffen und wird eingestellt. Lau teilte eine Instagram-Story des Magazins, in der es hieß: "Die letzte Sendung läuft diesen Samstag, und wir möchten, dass ihr wisst, wie dankbar wir für euer Interesse an der Sendung sind." Auf "Gala.de", im Magazin und auf Social Media sei man weiterhin wie gewohnt für die Fans da.