Das VOX-Magazin "Prominent" wird eingestellt. Für Moderatorin Laura Dahm kommt das überraschend. In einem Instagram-Video zeigt sie sich kurz vor dem Abschied emotional. Zwei Wochen vor ihrem 40. Geburtstag muss sie sich nun umorientieren.
Am Mittwoch wurde bekannt, dass sich die Zuschauer vom TV-Magazin "Prominent" bei VOX verabschieden müssen. Dass die Sendung eingestellt wird, nimmt das Gesicht des Formats besonders mit: Moderatorin Laura Dahm (39). In Instagram-Storys meldet sie sich an diesem Freitag mit einem Statement zu Wort.