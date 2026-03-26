Trägerwechsel bei Schulbegleitung: Lehrerinnen über die Arbeit im Ausnahmezustand – „irgendwie den Tag überleben“

Kinder, die aggressiv sind oder sich vieles nicht mehr zutrauen. Hospitanten, die wieder absagen. Ein „Normalbetrieb“ nach Ostern ist für die Lehrerinnen aktuell nicht vorstellbar.
Es ist ein Moment, den Claudia Ebert nicht so schnell vergisst: Die Religionspädagogin spielt Gitarre und singt mit Drittklässlern das Sonnenlied, das sie so lieben. Da verpasst ihr ein Junge eine Ohrfeige, „völlig unvermittelt“, wie sie sagt. So etwas hat sie zuvor noch nie erlebt. Bei dem Jungen handelt es sich um eines der Kinder, die mangels Schulbegleitung viele Wochen zuhause bleiben mussten.