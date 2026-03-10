Die Gartengeräte-Gruppe Endress aus Stuttgart ist insolvent. Die Suche nach Investoren läuft. Ziel ist es, viele der 20 Standorte und 360 Jobs zu retten.
Im Ringen um die Zukunft des Traditionsunternehmens Endress Motorgeräte GmbH und Endress Bayern GmbH mit 20 Standorten und 360 Beschäftigten hat die Suche nach Käufern begonnen – und erste Signale aus dem Markt machen vorsichtig Hoffnung. „Wir haben den strukturierten M&A erfolgreich gestartet und die Resonanz der strategischen Investoren ist erfreulicherweise recht gut“, berichtet Unternehmensberater Philippe Piscol von Dr. Wieselhuber & Partner, der den Auftrag erhielt, mögliche Geldgeber anzusprechen, auf Anfrage unserer Redaktion.