Traditionsunternehmen: Hemdenhersteller Eterna insolvent

Eterna-Hemden gehören seit Jahrzehnten für viele Büroangestellte zur Grundausstattung. Das seit langem mit Schwierigkeiten kämpfende Unternehmen ist insolvent, will sich aber aus eigener Kraft retten.
Passau - Der Hemden- und Blusenhersteller Eterna ist finanziell erneut in Schieflage geraten. Das Unternehmen hat beim Amtsgericht Passau einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt, wie ein Gerichtssprecher der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor hatten unter anderem "Business Insider" und "Textilwirtschaft" darüber berichtet.