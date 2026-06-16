Royal Ascot ist eines der wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisse in Großbritannien. Und dafür gilt eine strenge Kleiderordnung, nicht nur für die Mitglieder der königlichen Familie.
Das Royal Ascot, das berühmteste Pferderennen Großbritanniens, ist geprägt von Traditionen, die teilweise schon Jahrhunderte alt sind. König Charles (77), Königin Camilla (78) und ihre Familienmitglieder befolgen diese aber auch heute noch Jahr für Jahr. 2026 findet Royal Ascot vom 16. bis 20. Juni statt, das müssen Royal-Fans wissen.