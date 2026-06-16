Zum Auftakt der Rennwoche Royal Ascot haben sich König Charles III. und Königin Camilla bei der traditionellen Kutschenparade gezeigt. Vor tausenden Zuschauern eröffneten sie die Rennwoche mit zahlreichen Mitgliedern der Königsfamilie.
Die traditionsreiche Rennwoche Royal Ascot hat am Dienstagnachmittag offiziell begonnen. Zum Auftakt präsentierte sich die britische Königsfamilie bei der klassischen Kutschenparade vor tausenden Zuschauern. Angeführt wurde der festliche Zug von König Charles III. (77) und Königin Camilla (78), die gemeinsam mit dem Herzog und der Herzogin von Wellington die Spitze der Prozession bildeten.