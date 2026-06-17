Beim Royal Ascot hat Prinzessin Kate in einem leuchtend gelben, sommerlichen Kleid für Aufsehen gesorgt. Auch ihre Mutter Carole war vor Ort und präsentierte sich in Zartrosa.

Das traditionelle Royal-Ascot-Pferderennen lockt derzeit wieder die britischen Royals und zahlreiche weitere Besucher an die berühmte Rennbahn in der Grafschaft Berkshire. Am 17. Juni wurde Prinzessin Kate (44) zu einem der Hingucker des Tages. Prinz William (43) sorgte unterdessen mit einem kleinen Accessoire dafür, dass der Auftritt seiner Ehefrau noch besser zur Geltung kam.

Die Ehefrau des britischen Thronfolgers zeigte sich am Mittwoch in Ascot an der Seite ihres Mannes in einem strahlend gelben, sommerlichen Kleid, das laut der "Daily Mail" vom Label Roksanda stammt. Kate kombinierte das elegante Dress mit einem passenden Hut. William, klassisch formal gekleidet und im schwarzen Zylinder, trug am Revers gelbe Blumen - ein schöner Blickfang abgestimmt auf das Kleid seiner Ehefrau.

Prinzessin Kate kehrt zum Royal Ascot zurück

Für Kate ist es eine Rückkehr zum Royal Ascot, nachdem sie im vergangenen Jahr ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt hatte. Laut der Rundfunkanstalt "BBC" hatten anonyme Royal-Quellen im Juni 2025 erklärt, dass die Prinzessin nach ihrer Krebsdiagnose noch die richtige Balance finden müsse, während sie nach und nach zu offiziellen Pflichten zurückkehrt. Nun saß sie während der traditionellen Kutschenfahrt wieder an der Seite von Prinz William. Zuletzt hatte sie 2023 das Royal Ascot besucht.

Carole Middleton kam in Pink

Prinzessin Kates Mutter, Carole Middleton (71), war am Mittwoch ebenfalls zugegen und legte einen nicht minder glamourösen Auftritt hin. Sie kam in Begleitung ihrer Schwiegertochter Alizee, der Ehefrau ihres Sohnes James (39).

Carole Middleton trug ein zartrosa Ensemble der Designerin Catherine Walker, das sie laut Berichten der britischen Presse schon bei der Hochzeit ihrer zweiten Tochter Pippa Middleton (42) mit James Matthews (50) vor rund neun Jahren trug.