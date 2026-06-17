Beim Royal Ascot hat Prinzessin Kate in einem leuchtend gelben, sommerlichen Kleid für Aufsehen gesorgt. Auch ihre Mutter Carole war vor Ort und präsentierte sich in Zartrosa.
Das traditionelle Royal-Ascot-Pferderennen lockt derzeit wieder die britischen Royals und zahlreiche weitere Besucher an die berühmte Rennbahn in der Grafschaft Berkshire. Am 17. Juni wurde Prinzessin Kate (44) zu einem der Hingucker des Tages. Prinz William (43) sorgte unterdessen mit einem kleinen Accessoire dafür, dass der Auftritt seiner Ehefrau noch besser zur Geltung kam.