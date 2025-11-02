Traditionsprodukt: Schwarzwälder wollen Kuckucksuhr als Kulturerbe schützen

2 Hersteller streben einen Schutz der Kuckucksuhr als Kulturerbe an. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Schonach - Die Kuckucksuhr soll nach dem Willen von Schwarzwälder Herstellern von der Unesco als Kulturerbe anerkannt werden. "Wir sind in einer Nische, die geschützt werden muss", sagte der Vorsitzende des Vereins für die Schwarzwalduhr (VdS), Jürgen Clute, der Deutschen Presse-Agentur in Schonach (Schwarzwald-Baar-Kreis). In dem Verband sind nach eigenen Angaben über 50 Hersteller, Händler und Sammler organisiert. Clute ist auch Geschäftsführer des Uhrenherstellers Anton Schneider Söhne.