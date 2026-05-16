Nach dem Rückzug von Steffen Mack übernahm Armin Häfele die Gerlinger Metzgerei. Der Metzgermeister berichtet, wo die Herausforderungen der Branche liegen.
Armin Häfele ist in Gerlingen gut aufgenommen worden, daran lässt der Metzgermeister keinen Zweifel. Vielleicht liegt das auch daran, dass das Miteinander von ihm und der Familie Mack, von neuem Chef und angestammten Personal für den Kunden sichtlich problemlos funktioniert. Das Wissen und die Erfahrung rund um die Gerlinger Metzgerei in der Kirchstraße – vormals Mack, nun Häfele – wird weitergegeben.