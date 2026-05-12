Traditionshändler schließen: Was wird aus Möhringens Einzelhandel?

An der Möhringer Einkaufsmeile haben Einrichtung Kern, Buchhandlung Pegasus und Das Backparadies geschlossen. Ist der Trend aufzuhalten?
An diesem Vormittag wirkt der zentrale Bahnhofsplatz in Möhringen-Mitte – der Filderbahnplatz – wie verwaist. Niemand setzt sich auf eine der Bänke, die im Schatten der Laubbäume Schutz vor der Sonne bieten. Das Fahrrad-Parkhaus an der Bahnhofsseite steht ebenso leer wie das Bäckerei-Café gegenüber. Seit vielen Wochen steht das beliebte Das Backparadies geschlossen. Es war die einzige Einrichtung, die täglich für etwas Frequenz sorgte.