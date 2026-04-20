Zoo Schreiter, das Zoofachgeschäft in Fellbach, schließt nach 97 Jahren. Chef Ulrich Meißner spricht über die Gründe und wie lange er und sein Team noch für die Kunden da sind.
Fast wären die hundert Jahre voll geworden: So gerne hätte der Chef Ulrich Meißner gemeinsam mit seinem Team und seinen Kunden das stolze Firmenjubiläum gefeiert. Doch das Vorhaben musste der Inhaber des Fellbacher Fachgeschäftes Zoo Schreiter leider aufgeben. Es sind gesundheitliche Gründe, die dazu führen, wie er berichtet.