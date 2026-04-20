Zoo Schreiter, das Zoofachgeschäft in Fellbach, schließt nach 97 Jahren. Chef Ulrich Meißner spricht über die Gründe und wie lange er und sein Team noch für die Kunden da sind.

Fast wären die hundert Jahre voll geworden: So gerne hätte der Chef Ulrich Meißner gemeinsam mit seinem Team und seinen Kunden das stolze Firmenjubiläum gefeiert. Doch das Vorhaben musste der Inhaber des Fellbacher Fachgeschäftes Zoo Schreiter leider aufgeben. Es sind gesundheitliche Gründe, die dazu führen, wie er berichtet.

Der mangelnde Zuspruch der Kunden sei es jedenfalls nicht, macht Ulrich Meißner deutlich. „Das Geschäft läuft“, sagt er. Der 56-Jährige hat sich mit seinem Team, der langjährigen Mitarbeiterin Brigitte Raff und Florian Kuhn, sowie mit Unterstützung seiner Frau Gabriele Meißner einen stabilen Kundenstamm aufgebaut. Mit dem inhabergeführten Zoofachgeschäft setzt er auf Service und kompetente Beratung.

Ein eingespieltes Team von Zoo Schreiter: Chef Ulrich Meißner (re.) mit Mitarbeiterin Brigitte Raff und Mitarbeiter Florian Kuhn. Foto: Eva Schäfer

Das führe auch manchmal dazu, dass er rät, sich genau Gedanken zu machen, was es bedeutet, wenn ein tierisches Familienmitglied aufgenommen wird. „Wir machen auch deutlich, was es heißt, wenn man sich ein Tier zulegt“, sagt der Fachmann. Habe ich die nötige Zeit und Ausdauer, mich um das Tier im Alltag zu kümmern? Wer betreut das Tier im Urlaub? Und kann ich mir die laufenden Kosten, den Tierarztbesuch leisten? Das seien Fragen, die künftige Halter unbedingt klären sollten.

Ulrich Meißner ist schon lange in der Branche tätig und kennt sich aus. Meißner hat sein Geschäft Zoo Schreiter im Jahr 2013 in Fellbach eröffnet und lobt den Standort außerhalb der Landeshauptstadt.

Süßwasserfische für das Aquarium gibt es ebenso in dem Zoofachgeschäft. Foto: Gottfried Stoppel

Er hat Bilder von den Anfängen des Betriebes in Stuttgart in der Hand, die vermutlich aus der Zeit Anfang der 60er Jahre stammen. Die Firmenchronik von Zoo Schreiter hat 1929 in Stuttgart begonnen. Damals hatte Walter Schreiter den Zoo-Laden gegründet und dann an seinen Schwiegersohn Walter Schultheiß übergeben. Von dessen Sohn Frank hat Ulrich Meißner den Betrieb an der Marienstraße, in dem er als Auszubildender arbeitete, 2004 übernommen. Den Betrieb in der Marienstraße hatte Meißner einige Zeit parallel zu dem Geschäft in Fellbach geführt, bis der Stuttgarter Standort 2019 aufgegeben wurde. Von 1986 bis 1989 hatte Ulrich Meißner seine Ausbildung bei Zoo Schreiter in Stuttgart absolviert.

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Seitdem ist er erfolgreich und mit viel Engagement in der Branche tätig. Dazu gehört neben der umfassenden Beratung auch der Lieferservice an Kunden. Ab einem Beitrag von 25 Euro wird frei Haus in der Umgebung ausgeliefert. „Wir versuchen, unseren Lieferservice nach der Schließung auf neue Füße zu stellen und aufrechtzuerhalten“, sagt Meißner, um diesen Service den zahlreichen Stammkunden weiterhin zu bieten.

Die Suche nach einem Nachfolger blieb bisher erfolglos

Leider sei die Suche nach einem Nachfolger bisher erfolglos geblieben. „Wir sind zu klein für große Ketten“, sagt er. Auch habe man zwar Parkplätze vor der Tür, aber keine eigenen Stellplätze vorzuweisen. Für potenzielle Nachfolger sei man aber nach wie vor offen – doch die Zeit dränge. Am 15. August ist der letzte Verkaufstag. Dann wird zwei Wochen ausgeräumt, Ende August endet der Mietvertrag.

Dass seinem Team und ihm dieser Schritt alles andere als leicht fällt, das ist deutlich spürbar. Das Team ist über die Jahre zusammengewachsen. „Ohne meine Mitarbeiter und meine Frau hätte das alles nicht geklappt“, betont der Chef. Brigitte Raff ist seit 2000 dabei. Und Florian Kuhn kümmert sich um die Pflege und Fütterung der Tiere. Manchen kennen den jungen Mann auch von seinen sportlichen Erfolgen. Mit einer Silbermedaille im Unified Basketball kam er als Stuttgarter Teilnehmer der Special Olympics aus Berlin 2023 zurück.

Manche Stammkunden hat der Chef persönlich über das Aus informiert

Auf den rund 200 Quadratmetern ist ein zoologisches Vollsortiment geboten: Tiernahrung und Zubehör für Süßwasserfische, Hund und Katze, Vögel und Nager, Wildvögel, Reptilien sowie Produkte für den Gartenteich. Zudem bietet das Fachgeschäft die Aquarieneinrichtung und -wartung.

„Ich habe auch manche Stammkunden persönlich angerufen, um sie über die Schließung zu informieren“, sagt Meißner. Auf einem Plakat drückt er den Abschied folgendermaßen aus: „Liebe Kundinnen, liebe Kunden, fast hätten wir es geschafft, mit Ihnen/mit Dir 100 Jahre Zoo-Schreiter zu feiern. Leider, schweren Herzens, müssen wir unser Geschäft aus gesundheitlichen Gründen zum 15. August schließen. Auch wenn uns die letzte Etappe bis zum 100-Jährigen verwehrt bleibt, blicken wir voller Stolz auf die vielen Jahre zurück, die wir gemeinsam mit Ihnen erleben durften. Wir nehmen nicht nur geschäftliche Erinnerungen mit, sondern auch echte Freundschaften. Herzlichen Dank für Ihre Treue in 97 Jahren. Ihnen, Ihren Familien und Ihren Tieren wünschen wir alles Gute.“

Zoo Schreiter befindet sich in der Stuttgarter Straße 51 in Fellbach, Telefon: 0711/618278. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 9.30 Uhr bis 18 Uhr.