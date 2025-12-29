Ein Krieg, bügelfreie Hemden, Corona, ein verheerender Brand – die Reinigung Trieb hat schon viel überstanden. Trotz aller Widerstände feiert sie ihr 100-Jahr-Jubiläum.
Alles lag in Trümmern. Wirklich alles. 96 Jahre Firmengeschichte waren in Flammen aufgegangen, verkohlt, verbrannt. Die Waschmaschinen und Trockner schwarz und verbogen wie ein Mobile von Calder, die Hemden, Anzüge, Jacketts, Kleider, Teppiche, Polster nurmehr Asche. Der Firmensitz der Reinigung Trieb in der Stephanspassage war im Frühjahr 2021 ausgebrannt.