7 Meister ihres Fachs: Werner (links) und Bernhard Plitzner in ihrem Laden. Einen neuen Pelzmantel kauft heute kaum noch wer, trotzdem: Die Brüder lieben ihr Handwerk. Foto: Simon Granville

Bernhard und Werner Plitzner sind Experten für exquisite Mode. In ihrem Geschäft in Ludwigsburg machen sie aus Pelzen Mäntel, Mützen. Doch die guten Zeiten sind vorbei. Und nun? Ein Besuch bei zwei Männern, die sich als „letzte Mohikaner“ bezeichnen.









Drinnen hinter der Schaufensterscheibe stehen Puppen mit warmen Westen an. Im Raum dahinter, der groß wie ein Saal ist, hängen an endlos erscheinenden Stangen viele weitere solcher Westen und noch mehr Mäntel, und im Raum dahinter noch mehr. An dicken Mützen fehlt es auch nicht. In einem weiteren Raum schaffen zwei Männer in weißen Kitteln. Jeden Werktag von 9 bis 18 Uhr. Ohne Mittagspause, ohne Betriebsferien. Auch wenn draußen Temperaturen herrschen, bei denen sehr wahrscheinlich niemand auf die Idee kommt, einen warmen Mantel oder eine dicke Mützen zu kaufen.